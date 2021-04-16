Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski memur tutuklandı
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eski personeli tutuklandı.
|16 Nisan 2021 15:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan eski memur E.D. (46) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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