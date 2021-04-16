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Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 16 Nisan 2021 15:57
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Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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