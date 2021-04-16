Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı
|16 Nisan 2021 16:04
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Gaziosmanpaşa'da 23 Şubat günü özel bir tıp merkezinde yaşanan olayda hemşire Süleyman Gül, alkollü olduğu belirtilen iki kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı sırasında aldığı yumruk ve kafa darbeleriyle yaralanan Gül, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kavgaya karışan Murat B.'yi kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etmişti. Murat B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken hemşeri Süleyman Gül'e kafa atan saldırgan Taşkın T. kayıplara karışmıştı.
Tavan arasında yakalandı
Polis ekipleri yaklaşık 2 aydan beri firari olan Taşkın T.'nin, abisinin Gaziosmanpaşa'daki evine geldiğini tespit etti. Eve baskın düzenleyen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taşkın T.'yi evin tavan arasında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemlerin tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Taşkın T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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