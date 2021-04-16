Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır"
 16 Nisan 2021 16:16
+Aa- Yazdır
AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, KKTC Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan laikçilik haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir."

Laikliğin, "din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen" şekilde yorumlanmasını doğru bulmadıklarını belirten Çelik, "Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir, demokratik hakların gaspı için kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanı Pekcan: Komşularımızla sorunları konuşarak çözüyoruz
16 Nisan 2021 16:18		 Kremlin: Türkiye ile aramızda soğukluk yok
16 Nisan 2021 15:43
Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi
16 Nisan 2021 13:53		 Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı, acil iniş yaptı
16 Nisan 2021 11:50
SİHA'lardan korkup 5B'yi hedef aldılar
16 Nisan 2021 07:10		 Generale ve amirale soruşturma iznini Bakan verecek
16 Nisan 2021 07:05
Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz
16 Nisan 2021 02:07		 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki
16 Nisan 2021 01:34
Soylu: 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
16 Nisan 2021 00:36		 Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik
16 Nisan 2021 00:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Vaka artışlarında ilk sırada olan ilde tedbirler arttırıldı16:18 - Bakanı Pekcan: Komşularımızla sorunları konuşarak çözüyoruz16:16 - AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme16:06 - İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama16:04 - Hemşireye saldıran şahıs tavan arasında yakalandı15:57 - Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
15:53 - Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem15:50 - Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski memur tutuklandı15:46 - Dalgıçlar düden şelalesine daldı, tek canlı görüntüleyemedi15:43 - Kremlin: Türkiye ile aramızda soğukluk yok15:35 - Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu15:30 - Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
15:23 - Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar15:17 - Batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor15:09 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:54 - Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı14:49 - Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar rezerv açıklaması
14:47 - Brezilya'da ilaçlar tükeniyor, hastalar narkozsuz entübe ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar rezerv açıklaması
İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el sıkışmak 1
yaşlandığını anladığın anlar 1
hacivat ile karagöz 1
Korona sonrası dünyayı ne bekliyor 7
İnsanı yaşat ki,devlet yaşasın felsefesini düşünmek 2
beklemek 2
İdeolojik saplantılı insan 3
filyasyon 2
Careless whisper 1
mesainin bitmesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 15 memur alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam