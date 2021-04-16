AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme
|16 Nisan 2021 16:16
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin, "KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından, KKTC Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"KKTC'de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye'ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır. Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan laikçilik haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir."
Laikliğin, "din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen" şekilde yorumlanmasını doğru bulmadıklarını belirten Çelik, "Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir, demokratik hakların gaspı için kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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