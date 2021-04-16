Vaka artışlarında ilk sırada olan ilde tedbirler arttırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.
|16 Nisan 2021 16:28
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık tabloya göre, kentte vaka sayısı 518,33'ten 882,33'e yükselmişti.
Vaka artışı yüzde 70,22 oranında artış gerçekleşen kentte denetimler sıklaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yapıldı.
Ekipler, özellikle yoğun insan trafiğinin yaşandığı İstasyon ile Cumhuriyet caddelerinde vatandaşları maske ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.
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