Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı
Yalova'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
|16 Nisan 2021 16:32
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Sosyal medya hesabından virüse yakalandığını belirten Başkan Mücahit Kaçar, tedavisinin evinde devam edeceğini açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Kaçar "Yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavim evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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