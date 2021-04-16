'Zorbalık Yapan Değil, Hakkıyla Mücadele Eden Kazanacaktır'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, beraberindeki heyetle birlikte dün Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Şemsettin Dümen tarafından darp edilen Sağlık-Sen Baş Temsilcisi Hakan Avcı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşanan olayla ilgili baş temsilci Avcı'dan bilgi alan Genel Başkan Durmuş, beraberindekilerle birlikte Amasya Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Adalet Sarayı çıkışında basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Dün bu hastanede çalışan fedakar sağlık emekçileri, bir zorbalığa tanık oldular. Evet, yanlış duymadınız; hastane, sağlık çalışanı ve zorbalık. Bu üçü nasıl bir arada anılır, nasıl böyle bir olay gerçekleşmiş diyen çıkabilir. Hem de pandeminin tavan yaptığı günlerde. Öyle ya hastanede zorbanın, zorbalığın işi ne? Burası dağ başı olmamasına rağmen, gündüz gözüyle ve mesai saatinde maalesef bu zorbalık yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşımızın Suçu Legal Hakkı Olan Sendikacılık Yapmaktır"

Şahsın geçmişinde zorbalık lekeleri olduğunu kaydeden Durmuş, "Üstelik bu zorbalığı yapan sözüm ona bir sağlık çalışanı olan Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Şemsettin Dümen'dir. Baş temsilcimize odasında saldıran, darp eden Dümen'in tehdit ve küfürleri de cabası. Arkadaşımızın suçu; yasanın kendisine verdiği legal hakkı kullanmak yani sendikacılık yapmaktır" diyerek tepki gösterdi.

"Zorbalık, Meşru Olana Galip Gelemeyecektir"

"Buradan açıkça söylemek istiyorum, herkes duysun; illegalite yani zorbalık, legal ve meşru olana galip gelemeyecektir" diyen Durmuş, zorbalık ve vandallık yapanın değil, namuslu sendikacılık yapanın, dimdik duranın ve hakkıyla mücadele edenin kazanacağını söyledi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Durmuş, "Darp sonucu arkadaşımıza iki gün iş göremez raporu verildi. Zorbalık anında emniyet güçlerine haber verildi, hastane yönetiminin de kamu davası açacağını öğrendik. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum; Bu zorbalık sözde sendikacının ilk vukuatı değil. Daha öncede bir arkadaşımıza saldırmış, 8 ay ceza almıştı. Hukuk nezdinde bu defa çok daha ağır bedeller ödemesi için olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık ile yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler eşlik etti.

Genel Başkan Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz'ı da ziyaret ederek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı.