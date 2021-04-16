Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
|16 Nisan 2021 17:10
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Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 155 Sokak'taki bir sitedeki 10 katlı apartmanın son katında çıktı. Prizde takılı bir şarj aletinden başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Bu sırada evde bulunan Erdal-Hatice Sel çifti alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hatice Sel durumu hem 112 Acil Çağrı Merkezine hem de site görevlisi Ahmet Bağcı'ya haber verdi. Bağcı, duman içindeki daireye girip içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Seli çifti kendi imkanları ile dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumana maruz kalan ve fenalaşan Erdal Sel'e ilk müdahaleyi Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri yaptı. Polis, elini tuttuğu Sel'i sakin tutmaya çalışıp, moral verdi. Kalp rahatsızlığı olduğu anlaşılan Erdal Sel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alındı. Polis ekipleri Sel'in sedye ile ambulansla alınmasına da yardım etti. Dumandan etkilenen Ahmet Bağcı'ya ambulansta müdahale edildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, evin birkaç odası kullanılamaz hale geldi.
Korkusuzca dumanların arasına dalan görevli Ahmet Bağcı, "Marketteydim, dumanı gördüm. Hem itfaiyeyi aradım. Hemen yukarı çıktım, içeri girdim. Birisi kalmış mı diye baktım. Erdal Sel ve hanımefendi dışarı çıkmış. Şu an yangın söndü. Erdal Sel, daha önce kalp rahatsızlığı vardı, biraz etkilendi" dedi.
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