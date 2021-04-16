Bu ilde bu yıl sahurda davul çalınmayacak

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ciddi bir Kovid-19 vaka artışı yaşandığına dikkati çekti.

Kastamonu'nun vaka sayısında Türkiye'de ilk beşin içinde bulunduğunu belirten Vidinlioğlu, "Hastanemizde ciddi yoğunluk var. Vakaların yüzde 80'inde mutant virüs ile karşılaşıyoruz. Bu virüsün bulaşıcılığı diğerine göre çok daha fazla." dedi.

Kimseyi riske atmak istemediklerini vurgulayan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir durumda ne bu işi meslek edinen arkadaşlarımız ne de diğer vatandaşlarımızı riske etmeye gerek yok diyerek, kısmi kapanmanın ve sokağı çıkma kısıtlamaların olduğu bir dönemde bu tarz uygulamanın ötelenmesinin daha doğru olacağını düşündük. Sokağı çıkma kısıtlaması da uygulanıyor. Hastamızda çok fazla, vakamız da fazla. Hiç kimseyi riske atmama adına bu yıl ramazan davulunu çaldırmama yönünde karar aldık."

Bu işten ekmek yiyen davulcuların sorunlarını da çözdüklerini dile getiren Vidinlioğlu, "Ben geleneğin yaşatılması tarafındayım. Davul bizlerin geleneğinde var. Ramazanda olmazsa olmazımız ama her şeyin başı da sağlık. Önce sağlık diyoruz. Onun için bu yıl itibarıyla böyle bir uygulama kararı aldık." diye konuştu.