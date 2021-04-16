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Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti

Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğretmen ve öğrencileri ultraviyole ışık kullanılarak hava temizleme işlemi yapan cihaz ürettiler.
 16 Nisan 2021 17:49
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Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında yer alan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmış olduğu yenilikçi çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Pandemi sürecinde bakteri ve virüslerden arındırılmış ortamların değeri her geçen gün daha da artar hale geldi. Bu ihtiyaca cevap verebilmek ve pandemi sürecinde halkımızın sağlığının korunması adına Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kollarını sıvayarak çalışmalarına başladı. Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından üretilerek "UV ışınla Hava Temizleme Cihazı" adını verdikleri ürün hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Cihaz UVC Ultraviyole ışık kullanılarak hava temizleme işlemi gerçekleştiriyor. UVC ışık doğrudan temas halinde zararlı bir ışık türüdür. Bu nedenle çalışması anında doğrudan temas tehlikelidir. Öğretmenlerimiz cihazı tam kapalı olarak tasarladı. Hava giriş kısmı ile filtre ekseni kaydırılarak filtrede oluşacak herhangi bir aksilik durumunda UVC ışığın dışarı çıkmasın engellediler. Filtre edilerek içeri giren havanın UVC lamba ışığına daha fazla maruz kalması için cihaz içerisinde cam kullanılarak hava yollarını uzamasını sağladılar" dedi.

"Cihazın ilk tasarımı 80 metrekare büyüklükteki bir sınıf için düşünülerek yapıldı"

Havadaki bakteri ve virüsleri yok etmede önemli faktör olduğunu belirten Müdür Ekici, "Okulumuzun ürettiği cihazın piyasadaki muadil cihazlardan en öne çıkan özelliği ise hava yolunun uzun oluşudur. Cihaz üzerindeki hava yolunu daha da uzatmayı başaran ekibimiz cihaz içerisinde hava giriş çıkış süresini 4 saniyeye kadar yükseltti. Bu özellikle ürün havadaki bakteri ve virüslerinin yok edilmesinde süreden tasarruf sağlarken aynı zamanda da verimliliğini artırdı. UV ışınla Hava Temizleme Cihazı, üniversal bir tasarıma sahip olması ile farklı büyüklükteki hacimler için uygun hale getirilebiliyor. Cihazın ilk tasarımı 80 metrekare büyüklükteki bir sınıf için düşünülerek yapıldı. Cihazda kullanılan aktif karbon polen fitreleri hem partikül hem koku temizleme özelliği ile ön plana çıktığı için tercih edildi. Cihazda filtre seçenekleri de opsiyonlu olmakla beraber istenildiği takdirde hepa filtre de ilave edilebiliyor. Kalabalık ortamların oluştuğu ana okulları, kreşler, sınıflar, öğretmen odaları ve idari birimlerde kullanılabilecek 70 watt gücündeki cihaz, tüm kapalı alanlarda kullanılabileceği gibi büyük mekanlar için cihaz sayısı yada motor gücü artırılabilmetedir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde böylesine önemli bir ihtiyaca cevap verecek bir cihaz üreten meslek lisemizi, öğretmenlerimizi ve öğrecilerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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