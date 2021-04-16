Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti
Antalya'da rot balans servisi çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi. Direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü ise sosyal medya hesabından paylaştı.
|16 Nisan 2021 18:00
|+Aa- Yazdır
Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rot balans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rot balans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu ilde bu yıl sahurda davul çalınmayacak
16 Nisan 2021 17:25
|Dumandan etkilenip fenalaşan kalp hastasına ilk müdahale polisten
16 Nisan 2021 17:10
|Validen aşı uyarısı: Sırası gelen yaptırsın
16 Nisan 2021 16:52
|Adana Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu reddedildi
16 Nisan 2021 16:40
|Belediye Başkanı Kaçar'ın testi pozitif çıktı
16 Nisan 2021 16:32
|Vaka artışlarında ilk sırada olan ilde tedbirler arttırıldı
16 Nisan 2021 16:28
|Dalgıçlar düden şelalesine daldı, tek canlı görüntüleyemedi
16 Nisan 2021 15:46
|Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
16 Nisan 2021 15:23
|İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı
16 Nisan 2021 00:01
|Yüzüne dezenfektan uyguladı, 14 gün hastanede kaldı
15 Nisan 2021 18:42