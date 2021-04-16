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Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti

Antalya'da rot balans servisi çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi. Direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü ise sosyal medya hesabından paylaştı.
 16 Nisan 2021 18:00
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Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rot balans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rot balans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
DHA
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