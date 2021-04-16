Vaka sayısı yeniden 63 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.
|16 Nisan 2021 19:30
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Anne ve babasını da koronadan kaybetmişti! İtfaiye erinden acı haber
16 Nisan 2021 19:06
|Çavuşoğlun'dan, KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararı açıklaması
16 Nisan 2021 18:43
|Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
16 Nisan 2021 17:15
|Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu
16 Nisan 2021 15:35
|Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
16 Nisan 2021 15:30
|Batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
16 Nisan 2021 15:17
|Brezilya'da ilaçlar tükeniyor, hastalar narkozsuz entübe ediliyor
16 Nisan 2021 14:47
|1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Polatkan'ın eşi vefat etti
16 Nisan 2021 14:32
|Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi görecek, çöl tozuna dikkat!
16 Nisan 2021 14:16
|Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
16 Nisan 2021 13:33