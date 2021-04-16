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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
 16 Nisan 2021 19:00
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 3 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla ilçe çıkışında yakalanan şüpheliler N.V, A.G. ve A.K, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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