Anne ve babasını da koronadan kaybetmişti! İtfaiye erinden acı haber
|16 Nisan 2021 19:06
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Geçen ay yakalandığı koronavirüs nedeni ile sağlık durumu ağırlaşan 1 çocuk babası Halil Arpacıoğlu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün tedavi gören Arpacıoğlu, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi arkadaşları arasında üzüntüye neden olurken, annesi Emine Arpacıoğlu'nun (59) geçen hafta, babası Mehmet Arpacıoğlu'nun (62) da 2 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Koronavirüse yakalanan itfaiye erinin kardeşi Ali Arpacıoğlu'nun (34) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Bu arada Halil Arpacıoğlu'nun cenazesi merkez Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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