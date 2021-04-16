Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan diplomasisi
Ramazan ayına da yoğun diplomasi trafiği yürüterek başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü dünya liderlerinin ramazan ayını tebrik etti.
|16 Nisan 2021 19:28
|+Aa- Yazdır
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fahrettin Altun'dan '128 milyar dolarlık rezervin eridiği' iddialarına cevap
16 Nisan 2021 18:21
|Uçağı acil iniş yapmıştı! Bakan Pakdemirli o anları anlattı
16 Nisan 2021 18:08
|Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
16 Nisan 2021 17:28
|Bakanı Pekcan: Komşularımızla sorunları konuşarak çözüyoruz
16 Nisan 2021 16:18
|AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme
16 Nisan 2021 16:16
|Kremlin: Türkiye ile aramızda soğukluk yok
16 Nisan 2021 15:43
|Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi
16 Nisan 2021 13:53
|SİHA'lardan korkup 5B'yi hedef aldılar
16 Nisan 2021 07:10
|Generale ve amirale soruşturma iznini Bakan verecek
16 Nisan 2021 07:05
|Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz
16 Nisan 2021 02:07