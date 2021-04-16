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Mahalleye dönüşen köyler eski haklarına kavuşabilecek

Mahalleye dönüşen köy ve beldeler, 'kırsal' statüsüne geçebilecek. 30 büyükşehri kapsayan yeni yönetmeliğe göre şartları taşıyan yerleşim yerleri, köy haklarına kavuşacak.
 16 Nisan 2021 19:50
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Mahalleye dönüşen köyler eski haklarına kavuşabilecek

16 bin 220 köy ve bin 53 belde 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştü.

Yeni düzenleme, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimde mağduriyet oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' hazırladı.

Mahalleye dönüşen köy ve beldelere 'kırsal' statüsüne geçme hakkı tanındı.

Kırsal yerleşim için ilk kararı İlçe Belediye Meclisleri alacak. Nihai kararı ise Büyükşehir Belediye Meclisleri 90 gün içinde vermek zorunda.

Su beledi, tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek emlak vergisi alınmayacak

Kırsal statüye geçen yerleşim yerlerinde, konutlarda su kullanım bedeli, en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçemeyecek. İş yerleri için bu oran yüzde 50 olacak.

Zirai amaç için kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak.
Ticari amaç için kullanılan bina ve araziler için vergi oranı yüzde 50 indirimli uygulanacak.
TRT
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