Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi

Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen 14 yaşındaki M.S hayatını kaybetti.
 16 Nisan 2021 20:07
+Aa- Yazdır
Apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 11'inci katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye sevk edilen ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan kişinin, 14 yaşındaki M.S. olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri apartmanın çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı, görgü tanıkların ifadesine başvurdu.

Çocuğun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 20:18		 Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
16 Nisan 2021 19:38
Nefes borusuna çilek kaçan çocuk hayatını kaybetti
16 Nisan 2021 18:31		 Burdur'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
16 Nisan 2021 16:59
Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
16 Nisan 2021 14:41		 Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
16 Nisan 2021 14:07
Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
16 Nisan 2021 11:28		 Korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
16 Nisan 2021 10:39
Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
16 Nisan 2021 10:32		 Rehin tuttuğu 4 yaşındaki kızını damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı
16 Nisan 2021 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Bu ilde bu yıl sahurda davul çalınmayacak21:13 - Taşıdığı tabutun direği elinde kalınca Fatih Terim şaşkınlık yaşadı21:09 - 'Aşı randevusu alanların yüzde 75-80'i geliyor'20:56 - Malatya'ya şehit ateşi düştü: Ramazanda doğdu, ramazanda şehit oldu20:47 - Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma denetim yapacak20:38 - Fas, Türkiye'den SİHA siparişi veren dördüncü ülke oldu
20:31 - Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşısı için gönüllü oluyor20:18 - 3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı20:12 - NATO'dan Rusya'ya Karadeniz çağrısı20:07 - Apartmanın 11'inci katından düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi19:50 - Mahalleye dönüşen köyler eski haklarına kavuşabilecek19:38 - Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
19:30 - Vaka sayısı yeniden 63 bini geçti19:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan diplomasisi19:22 - Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini sürdürüyor19:16 - EPGİS'ten akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklama19:06 - Anne ve babasını da koronadan kaybetmişti! İtfaiye erinden acı haber
19:03 - 'Kısmi kapanma' döneminin ilk hafta sonu kısıtlaması başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar rezerv açıklaması
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Ebru Gündeş-Rıza Sarraf davasına yayın yasağı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bi mola 2
rakı 3
Kalbim temiz 4
trileçe 2
tren 6
çekiniz 2
bloke 1
polinom 1
vapur 3
ateş çemberi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 15 memur alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam