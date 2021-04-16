NATO'dan Rusya'ya Karadeniz çağrısı
|16 Nisan 2021 20:12
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtti.
Lungescu, "Rusya'ya, Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." ifadesini kullandı.
Rusya'ya gerginliği acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve uluslararası taahhütlerine uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO müttefiklerinin, Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını hatırlattı.
Lungescu, "Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz." ifadesine yer verdi.
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