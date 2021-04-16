Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma denetim yapacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamada 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada olacağını duyurdu.
|16 Nisan 2021 20:47
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik."
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