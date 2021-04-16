Malatya'ya şehit ateşi düştü: Ramazanda doğdu, ramazanda şehit oldu
|16 Nisan 2021 20:56
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şehbayram Mahallesi'nde yaşayan şehit Ramazan Günaydın'ın anne ve babasına acı haber iletildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin eşinin talebi üzerine şehidin cenazesinin yarın Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Şehidin baba evinde kurulan taziye çadırında baba Mehmet Günaydın taziyeleri kabul ederken, apartman Türk bayrakları ile donatıldı.
Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı mesajlarını ilettiler. Ziyarette İl Müftüsü Veysel Işıldar da Kuran-ı Kerim tilaveti okuyarak, şehit için dua etti.
Şehidin babası, oğlunun Ramazan ayında dünyaya geldiğini ve yine bir Ramazan ayında şehadete erdiğini belirterek vatan sağ olsun dedi.
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