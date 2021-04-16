Bakan Gül'den KKTC'de Kur'an kurslarına ilişkin karara tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır"
|16 Nisan 2021 22:26
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."
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