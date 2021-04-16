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Sosyal Medya ile Para Nasıl Kazanılır?

Sosyal medya denilince ilk akla gelen Instagram oluyor. Milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram kazanmak isteyenlerin tercihi halinde. Bunun için de Instagram takipçi satın al tercihinde bulunanlar her geçen gün artış gösteriyor. Çünkü takipçi sayısı:

" Hesapları daha dikkat çekici hale getirir.

" Merak uyandıran ve güvenilir hesaplara sahip olursunuz.

Bu durum sadece Instagram için geçerli değil. Aynı şekilde Twitter ile Youtube üzerinden de fenomen hesaplara sahip olabilirsiniz. Bunun için sosyaldanisman.com adı üstünde danışmanlık hizmetleri ile yol gösterir. Tüm sosyal ağlara dair analizlere geçer ve ihtiyaçlarınız üzerine fenomen hale gelmenize olanak sağlar.

Sosyal Medya Takipçi Hileleri

Sosyal mecralarda adınızı duyurmak için önce takipçinizi arttırmanız gerekiyor. Takipçi satın al tercihinde bulunmanız ve paketleri değerlendirmeniz esas alınıyor. Öyle ki onlarca pakete yer verilir ve bütçenize göre istediğinizi seçerek satın almanız sağlanır.

Bu anlamda:

" Instagram kadar Youtube abone sayısı üzerinde de durulabilir.

" 500 veya 2000 kişi olarak paylaşılan paketler değerlendirilebilir.

Önceliğiniz takipçi satın alacağınız platformlar arasından tercihte bulunmak olmalıdır. Arkasından takipçi sayısına karar vermeniz beklenir. Hatta Türk organik takipçi ya da yabancı olarak alternatiflere de yer verilir. Tamamen isteğinize göre Türk ya da yabancı takipçiler Instagram hesabınıza aktarılır. Bunun gibi Twitter ya da Youtube için de taleplerinizi iletmeniz sağlanır.

Sosyal Medya İzlenme ve Beğeniler

Sadece organik takipçi ile sınırlı kalınmaz. Takipçi sayısından ziyade dikkate alınan diğer hususlar da sosyaldanisman.com platformundan paylaşılıyor. Bunlar arasında:

" Twitter için izlenme ve retweet seçenekleri mevcut durumda.

" Youtube için de abone ile izlenme olarak alternatifler paylaşılır.

Her bir sosyal mecraya dair ayrı takipçi, izlenme ve de beğeni paketlerinin olduğunu göreceksiniz. Üstelik paketlere dair ödemelerin 3D güvenlik teknolojileri ile gerçekleşmesine özen gösterilir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşamaz ve istediğiniz takipçi sayısına ulaşırsınız. Takipçi sayısından ziyade izlenme, beğeni ve yorumlar da ele alınabilir. Öyle ki hesabın popüler hale gelmesi adına sadece takipçilere değil beğenilere ve izlenmelere de ağırlık vermek gerekir.

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