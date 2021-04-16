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Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin endişe verici olduğunu bildirdi.
 16 Nisan 2021 22:43
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Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail yönetiminin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte olduğu ve bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik ettiği kaydedildi.

İsrail yönetiminin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı ve Batı Şeria'da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da İsrail yönetiminin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir."
Anadolu Ajansı
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