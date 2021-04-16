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Uzmanından uyarı: Vakalar patlamış durumda

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde tüm yataklar doldu. Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır, "Vakaların arttığını söylemek doğru olmayabilir, vakalar patlamış durumda. Şu anda yoğun bakımda boş bir tane dahi yatağım yok" dedi
 16 Nisan 2021 22:48
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Uzmanından uyarı: Vakalar patlamış durumda

Koronavirüs vaka sayılarının tüm illerde yükselmesiyle birlikte hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Hastanelere başvuran ve yatan hasta sayısının yükselmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarında ek tedbirler alındı. Buna rağmen özellikle yoğun bakımlardaki doluluğun artması dikkat çekti. Başkent'te pandemi ile mücadele eden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatakların tamamına yakını dolmuş durumda. DHA'nın görüntülediği 5 yoğun bakım ünitesinden 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'nde ise tek boş yatak dahi kalmadı. Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır, hastanede bulunan 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm yatakların dolu olduğunu söyledi.

'VAKALARIMIZ PATLADI'

Dayanır, vakaların hızlı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek, "Vakaların arttığını söylemek doğru olmayabilir, vakalar patlamış durumda. Gerçekten artık insanlar kurallara uymayı bıraktığından mı yoksa toplumda bir rehavet havası mı oldu bilmiyorum; fakat bizim vakalarımız patladı. Açık söyleyeyim ki yoğun bakımlarımız ful kapasitede çalışıyor. Şu anda yoğun bakımda boş bir tane dahi yatağım yok. 1 ay öncesine kadar ortalık biraz daha sakindi. Fakat şu anda tüm yataklar dolu. Bizde insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir ay önce yaklaşık üçte iki kapasite ile devam ediyorduk. Hiçbir zaman tam bir rahatlama olmadı; ama bu kadar da zorlandığımızı hatırlamıyorum. Şu anda iyileşen hastalarımız var. Burada vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat bazı dramatik öykülerle de karşılaşıyoruz. Bir ailenin bütün bireyleri hastalanabiliyor. Ve bunlardan birkaç tanesi yoğun bakıma gelebiliyor. İnsanları kurtarıyoruz. Kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama boşalan bir yatak hemen doluyor. Toplumumuz devletimizin aldığı tedbirlere uyarsa biz rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü daha önce bu oldu. Daha önce biz toplum olarak bir miktar bile olsa bunu başarabildik. İnşallah kısıtlamalara uyar bu hastalıktan da bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

'TOPLUMUMUZDA MUTASYONLU VİRÜS HIZLA YAYILIYOR'

Dayanır, mutasyonlu virüsün de ciddi bir şekilde yayılma hızının arttığına dikkat çekerek, "Biz normal koronavirüs hastaları ile mutasyonlu virüs hastalarını yoğun bakımlarda ayrı ayrı yerlerde tutuyoruz. Biz buna 'izolasyon' diyoruz. Mutasyonlu virüs daha hızlı bulaşıyor. Ve hastalığın bizim daha önce karşılaştığımız Covid-19 enfeksiyonuna göre seyri daha farklı oluyor. İnsanlardan ricamız şu ki şuan toplumumuzda mutasyonlu virüs hızla yayılıyor ve bunu da önlemenin tek yolu aşı olup maske takmak. Şu anda gelen hastalarımızın bir çoğu mutasyonlu virüs bulaşından oluşuyor. Şu anda yüzde 80'nin üzerinde biz mutasyonlu vakalarla karşılaşıyoruz. Özellikle İngiliz mutasyonuyla" diye konuştu.

DHA
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