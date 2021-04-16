Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yerli aşıda Faz-3'e geçilmesinde sıkıntı yok'

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, Faz-2'de gönüllü uygulaması sonuçlarını izleme çalışmasının sürdüğünü söyledi. Sezer, 'Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında sıkıntı yok' dedi.
 16 Nisan 2021 22:53
+Aa- Yazdır
'Yerli aşıda Faz-3'e geçilmesinde sıkıntı yok'

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İKUM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 yerli aşısında Faz-1'den sonra Faz-2 çalışmalarında da tamamlanma aşamasına gelindi. Faz-2'de 250 gönüllü üzerinde yapılan aşılama sonuçlarının raporlanması süreci ise devam ediyor.

İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Faz-2 aşamasında gönüllülerimizin aşılamasını tamamladık; ancak Faz-2 çalışmalarımız devam ediyor. Uzun bir süre gönüllüleri izlemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz bu gönüllülere 28 gün arayla 2 defa aşı yaptık. Faz-2 aşamasında bildiğiniz gibi gönüllülerin özellikle laboratuvar üzerinden etkinlik açısından antikor düzeyi takipleri yapılıyor. Bunlar beraberinde güvenlikle izleniyor; ancak asıl etkinlik Faz-3 aşamasında belirlenecek" diye konuştu.

'BÜTÜN VERİLER İNCELENECEK'

Doç. Dr. Sezer, yapılan çalışmaların iyi gittiğini kaydederek, "Faz-1'de 44, Faz-2'de ise 250 gönüllü alımı yapıldı. Faz-1'e göre görülen yan etkiler benzer özellikteydi. Tabi bütün bu yan etkiler ve çalışmanın tamamı Bağımsız Veri İzleme Komitesi tarafından takip ediliyor. Bunun dışında hem Etik Kurul hem Sağlık Bakanlığı'na bu çalışmalar raporlanıyor. Onlar da bu konuda değerlendirme yapıyor. Faz-3 aşamasından önce aslında bütün bu veriler hem etkinlik hem de güvenlik açısından tekrar incelenecek ve onun sonuçlarına göre Faz-3'e geçilecek. Faz-3'e geçilmesi yönünde herhangi bir sıkıntı olmadığı görülüyor" dedi.

'NİSAN SONUNA DOĞRU VERİ OLUŞACAK'

Aşı uygulanan gönüllüleri takip ettiklerine değinen Sezer, "Biz aşılamayı tamamladık; ama takipleri var. Özellikle aşıdan sonra ikinci hafta ve sonrası bizim için oldukça önemli. İkinci haftadaki veriler ve ikinci doz sonrası bu anlamda nisan ayının sonuna doğru bir veri oluşacak. Mayıs ayında Faz-3'e başlanılması anlamında bir sıkıntı yok. Faz-3 bildiğiniz gibi TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Çok merkezli bir klinik araştırma olacak. Onun sonuçlarına göre de yerli aşının genel kullanımı mümkün olabilecektir" diye konuştu.

'AŞILAR EN ETKİLİ SİLAH'

Doç. Dr. Sezer, aşı konusunda vatandaşa seslenerek, "Tüm insanlarımızı aşılayabilmek çok önemli. Dünyada aşılama oldukça önemli; fakat aşıya erişim açısından dönem dönem sıkıntılar olabiliyor. Burada vatandaşlarımızın aşı tercihi konusunda Sağlık Bakanlığı'mızın onayladığı hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa onu olmasında hiçbir sakınca yok. Şu anda aşıların Covid-19'a karşı en güvenli ve etkili silah olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşısı için gönüllü oluyor
16 Nisan 2021 20:31		 Uzmanından uyarı: Korona sonrası bu hastalıklara dikkat!
11 Nisan 2021 14:03
Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler
09 Nisan 2021 20:25		 Yeni araştırma: Kanser ilacı 'Topotecan' koronayı tedavi edebilir
07 Nisan 2021 15:09
Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
06 Nisan 2021 07:48		 Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili
06 Nisan 2021 07:11
'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'
05 Nisan 2021 14:45		 Koronaya bağlı koku ve tat bozukluğu oranımız Çin ve Uzakdoğu'nun iki katı
04 Nisan 2021 12:43
Yerli sprey aşının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
02 Nisan 2021 15:26		 Biontech aşısı uygulanmaya başladı: Depodan hastaneye aşının yolculuğu
02 Nisan 2021 15:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:53 - 'Yerli aşıda Faz-3'e geçilmesinde sıkıntı yok'22:48 - Uzmanından uyarı: Vakalar patlamış durumda22:43 - Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarına tepki22:40 - Sosyal Medya ile Para Nasıl Kazanılır?22:26 - Bakan Gül'den KKTC'de Kur'an kurslarına ilişkin karara tepki22:21 - BM, Libya'ya gözlemci yerleştirecek
22:12 - Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı22:08 - Rusya'dan ABD'ye misilleme: 10 diplomatı sınır dışı edecek21:59 - 1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği Mustafa Duman kadınlara seslendi21:50 - Mehmetçik nöbet başında iftar yaptı21:43 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı21:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı
21:27 - Bu ilde bu yıl sahurda davul çalınmayacak21:13 - Taşıdığı tabutun direği elinde kalınca Fatih Terim şaşkınlık yaşadı21:09 - 'Aşı randevusu alanların yüzde 75-80'i geliyor'20:56 - Malatya'ya şehit ateşi düştü: Ramazanda doğdu, ramazanda şehit oldu20:47 - Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma denetim yapacak
20:38 - Fas, Türkiye'den SİHA siparişi veren dördüncü ülke oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar rezerv açıklaması
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
İçişlerinden, Yeşilyurt Belediyesindeki iddialar ile ilgili açıklama
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Vaka sayısı yeniden 63 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlandığını anladığın anlar 1
ay ışığında 2
Mübarek 11 ay ne çabuk geçti. 1
pazar günü alışkanlıkları 2
kurşun geçirmez kahve 1
Careless whisper 1
trileçe 2
ekmekleri tek tek sıkarak seçen insan modeli 1
İdeolojik saplantılı insan 3
gani gani 1
SON İLANLAR
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 1 İşçi Alacak
İstanbul Kiptaş 6 İşçi Alacak
Aydın İnya Gıda 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam