Twitter'a erişim sorunu: Açıklama geldi
Twitter'da erişim sorunuyla karşılaştı. Binlerce kullanıcı Twitter'a neden giremiyorum, Twitter çöktü mü sorularını soruyor. Twitter'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
|17 Nisan 2021 04:35
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Sosyal medya platformu Twitter'a birçok kullanıcı giriş yapamadı. Bazı kullanıcıların ana sayfa akışı gerçekleşmezken bazı kullanıcılar ise bildirimler bölümüne giriş yapamadı.
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada tweetlerin yüklenmediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları kaydedildi.
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