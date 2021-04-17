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Türk Kızılaydan Gazze'de ihtiyaç sahipleri için aşevi

Türk Kızılay, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunmak için aş evi kurdu.
 17 Nisan 2021 04:37
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Türk Kızılaydan Gazze'de ihtiyaç sahipleri için aşevi

Türk Kızılay, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunmak için aş evi kurdu.

Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mübarek ramazan ayına yetiştirmek üzere Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahipleri için yaptığımız çalışmalar neticesinde aşevimiz hizmete girdi." dedi.

Aşevinin perşembe ve pazar günleri hariç haftanın beş günü ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğine dikkati çeken Olçay, "Günlük 360 ihtiyaç sahibine sıcak yemek götürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca 7 bin 200 iftarlık öğün dağıtmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olçay, aşevinin aynı kapasiteyle ramazan sonrası da devam etmesini planladıklarına vurgu yaparak, "Türk Kızılay Filistin Delegasyonu olarak bunlara ilaveten Gazze'de 4 bin adet, Kudüs'te ise 2 bin adet gıda kolisi dağıtıyoruz. İzin verilmesi durumunda Mescid-i Aksa'da da iftar vermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay bağışçılarına teşekkür eden Olçay, işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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