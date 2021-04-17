Yoğun bakımda yatak kalmadı

Koronavirüs vaka sayılarının tüm illerde yükselmesiyle birlikte hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Özellikle yoğun bakımlardaki doluluğun artması dikkat çekti. Hastanelere başvuran ve yatan hasta sayısının yükselmesiyle birlikte sağlık kuruluşlarında ek tedbirler alındı. Başkentte salgınla mücadele eden Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatakların tamamına yakını dolmuş durumda. 5 yoğun bakım ünitesinden 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'nde ise tek boş yatak dahi kalmadı.



VAKALAR ARTMADI PATLADI!

Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Erkan Dayanır, hastanede bulunan 'K4 Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm yatakların dolu olduğunu söyledi. Dayanır, vakaların hızlı bir şekilde artış gösterdiğini belirterek şunları anlattı: "Vakaların arttığını söylemek doğru olmayabilir, vakalar patlamış durumda. Yoğun bakımlarımız tam kapasitede çalışıyor. Şu anda yoğun bakımda boş bir tane dahi yatağım yok. 1 ay öncesine kadar ortalık biraz daha sakindi. Fakat şu anda tüm yataklar dolu."



HİÇ BU KADAR ZORLANMAMIŞTIK

Bizde insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir ay önce yaklaşık üçte iki kapasite ile devam ediyorduk. Hiçbir zaman tam bir rahatlama olmadı; ama bu kadar da zorlandığımızı hatırlamıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Toplumumuz devletimizin aldığı tedbirlere uyarsa biz rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü daha önce bu oldu. Daha önce biz toplum olarak bir miktar bile olsa bunu başarabildik. İnşallah kısıtlamalara uyar bu hastalıktan da bir an önce kurtuluruz."



Hasta yaşı 30'lara indi

Akdeniz Üniversites Hastanesi, vakalardaki artış nedeniyle B planını devreye soktu. Yoğun bakımların yüzde 95'i doldu. Bunun üzerine geçen sene uygulanan 'A' planında iki ayrı yoğun bakım Kovid hastaları için ayrılırken, doluluk nedeniyle 'B' planı devreye alınarak, yeni bir yoğun bakım alanı oluşturuldu.



KIRMIZI ALANDA ZORLU MÜCADELE

Kovid Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Melike Cengiz, yoğun bakıma yatan hasta tipinde değişiklik olduğunu belirterek geçen sene daha çok yaşlıların yoğun bakımda olduğunu hatırlattı. Cengiz, "Şu an daha genç hasta grubundan yoğun bakıma aldığımız hastalar oluyor 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda hastamız var" diye konuştu.