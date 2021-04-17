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Bolu Belediyesi'ni mülkiye müfettişi denetliyor

Skandal ve gaflarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Tanju Özcan'ın yönettiği Bolu Belediyesi'nde mülkiye müfettişi Nisan başından bu yana inceleme yapıyor. İhalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla 31 Mart 2019'dan bu yana ruhsatsız işletilen kum ve mıcır ocağı inceleniyor.
 17 Nisan 2021 06:40
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Bolu Belediyesi'ni mülkiye müfettişi denetliyor


CHP'li Bolu Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişinin Nisan başından bu yana inceleme yaptığı öğrenildi. 15 günlük incelemesini tamamlayan müfettişin 100'e yakın personelin bilgisine başvurduğu öne sürüldü. İnceleme özellikle belediyenin ruhsatsız şekilde işlettiği kum ve mıcır ocağına yoğunlaştı. Kaçak faaliyet yürütülen ocakta elde edilen kum ve mıcırın, belediye iştiraki Bolu'yu Seviyorum A.Ş. üzerinden oluşturulan bayiliklerce piyasaya satıldığı iddia ediliyor.

ÇEVREYİ DE KİRLETİYOR
Mülkiyeti hazineye ait olan araziden çıkarılan toprağın şehir şebeke suyu ile yıkandığı ve su giderinin de Bolu'da yaşayan vatandaşların su faturalarına "kayıp-kaçak bedeli" olarak yansıtıldığı da incelenen iddialar arasında. Faturasız şekilde satıldığı öne sürülen kumun yıkanmasından sonra arıtma işlemi yapılmayan kirli suyun önce Kuruçay Deresi'ne, oradan da Büyüksu Deresi'ne karışarak çevre kirliliğine neden olduğu belirtiliyor. Mülkiye müfettişi bu konuyu da inceliyor.

1 BAYİ FETÖ ŞÜPHELİSİNİN
Kaçak maden ocağından çıkarılan kumun 6 bayi ile piyasa fiyatının yarı fiyatına satıldığı öne sürülüyor. Bu bayilerden birinin FETÖ'nün Bolu'daki çatı yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan A.O.'ya ait olduğu kaydedildi. Bir bayinin ise CHP Bolu Merkez ilçe başkan yardımcısına ait olduğu iddia edildi. Mülkiye müfettişinin belediyenin düzenlediği bazı ihalelerde yolsuzluk yapıldığı gibi 12 konuyu daha incelediği belirtildi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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