1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkasının canına mal olmayın

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan'ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti. Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, artışa ilişkin "Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi
 17 Nisan 2021 07:08
+Aa- Yazdır
Başkasının canına mal olmayın

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan'ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti.

"Sonuç bizim ya da başkasının can kaybı olacak"

  • Vaka artışlarına dikkat çeken Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar,

    "Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi bu duruma izin vermeden üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışmalıyız. Çünkü sonucunun bizim ya da sebep olacağımız başkasının can kaybı olacağını unutmamalıyız"

    dedi.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Pozitif'e yurtta karantina ile aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
17 Nisan 2021 07:20		 Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
17 Nisan 2021 06:30
Yoğun bakımda yatak kalmadı
17 Nisan 2021 06:15		 Türk Kızılaydan Gazze'de ihtiyaç sahipleri için aşevi
17 Nisan 2021 04:37
Aşılama sonrasında yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması düştü
17 Nisan 2021 00:29		 Deniz taban basıncı ile depremleri ilişkilendiren çalışma literatüre girdi
17 Nisan 2021 00:21
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Nisan 2021 23:28		 Uzmanından uyarı: Vakalar patlamış durumda
16 Nisan 2021 22:48
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği Mustafa Duman kadınlara seslendi
16 Nisan 2021 21:59		 Mehmetçik nöbet başında iftar yaptı
16 Nisan 2021 21:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:19 - Serdar Ortaç: Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum07:46 - Çözmek yetmiyor analiz de edin07:22 - YÖK'ten pandemide uygulanan 'özel öğrenci' uygulaması hakkında açıklama07:20 - 'Pozitif'e yurtta karantina ile aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz07:14 - Yunan Bakan ayaküstü dört yalan birden söyledi07:08 - Başkasının canına mal olmayın
06:50 - 1,5 yıllık uyuşmazlık 4 saatte sonuçlandı06:40 - Bolu Belediyesi'ni mülkiye müfettişi denetliyor06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı06:15 - Yoğun bakımda yatak kalmadı05:41 - 'Türkiye Doğu Akdeniz'de en güçlü donanmaya sahip'04:37 - Türk Kızılaydan Gazze'de ihtiyaç sahipleri için aşevi
04:35 - Twitter'a erişim sorunu: Açıklama geldi02:14 - Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliğinde değişiklik01:25 - Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı01:20 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı00:29 - Aşılama sonrasında yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması düştü
00:21 - Deniz taban basıncı ile depremleri ilişkilendiren çalışma literatüre girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yayımlandı
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliğinde değişiklik
Aşılama sonrasında yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması düştü
Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki
Twitter'a erişim sorunu: Açıklama geldi
Yoğun bakımda yatak kalmadı
'Pozitif'e yurtta karantina ile aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
YÖK'ten pandemide uygulanan 'özel öğrenci' uygulaması hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kripto 2
ecza dolabı 2
Toplumsal hafıza 1
İdeolojik saplantılı insan 2
vapur 1
sıkılmak 2
bayramda 9 günlük tam kapanma 2
trileçe 2
kurşun geçirmez kahve 1
pıhtılaşma 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam