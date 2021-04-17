Başkasının canına mal olmayın
Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan'ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti. Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, artışa ilişkin "Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz" dedi
|17 Nisan 2021 07:08
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışları ölüm oranlarına da yansıdı. 15 Nisan'ın verilerine göre 297 kişi hayatın kaybetti.
"Sonuç bizim ya da başkasının can kaybı olacak"
- Vaka artışlarına dikkat çeken Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar,
"Hepimiz önlem konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi bu duruma izin vermeden üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışmalıyız. Çünkü sonucunun bizim ya da sebep olacağımız başkasının can kaybı olacağını unutmamalıyız"dedi.
Aybike Eroğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Pozitif'e yurtta karantina ile aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
17 Nisan 2021 07:20
|Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
17 Nisan 2021 06:30
|Yoğun bakımda yatak kalmadı
17 Nisan 2021 06:15
|Türk Kızılaydan Gazze'de ihtiyaç sahipleri için aşevi
17 Nisan 2021 04:37
|Aşılama sonrasında yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması düştü
17 Nisan 2021 00:29
|Deniz taban basıncı ile depremleri ilişkilendiren çalışma literatüre girdi
17 Nisan 2021 00:21
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Nisan 2021 23:28
|Uzmanından uyarı: Vakalar patlamış durumda
16 Nisan 2021 22:48
|1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği Mustafa Duman kadınlara seslendi
16 Nisan 2021 21:59
|Mehmetçik nöbet başında iftar yaptı
16 Nisan 2021 21:50