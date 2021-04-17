1,5 yıllık uyuşmazlık 4 saatte sonuçlandı
|17 Nisan 2021 06:50
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Tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayalı, daha seri ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan uygulamanın son örneği Konya'da yaşandı. Seydişehir ilçesinde tereke paylaşımı ve mirasçılığın tespitinde yaşadıkları uyuşmazlık nedeniyle 24 Eylül 2019'da mahkemelik olan 28 kişi, avukatlarının önerisiyle uyuşmazlığın çözümü için ihtiyari olarak ara buluculuk uygulamasına başvurdu. Ara bulucu avukat, tek tek görüştüğü tarafları bir masada buluşmaya davet etti. 2019 yılında başlayan dava, dört saatte çözüme kavuştu. Böylece tarafların tamamı anlaşarak müzakere masasından memnuniyetle ayrıldı.
Alternatif uyuşmazlık yöntemi olarak toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayan ara buluculuk usulüyle uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Böylelikle mahkemelerin iş yükü de büyük oranda azalıyor. Daha ekonomik ve dostane bir yol olan ara buluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den bu yana uygulanıyor. Adalet Bakanlığınca alternatif çözüm yollarından biri olarak hayata geçirilen bu uygulama sayesinde bugüne kadar 1 milyon 303 bin 162 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı.
Neşra Durmaz
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