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Yunan Bakan ayaküstü dört yalan birden söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haddini bildirdiği Yunan mevkidaşı Dendias, görüşmeyi dört yalanı sıralayarak dinamitledi
 17 Nisan 2021 07:14
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Yunan Bakan ayaküstü dört yalan birden söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısındaki skandal açıklamalarının yankıları sürüyor. Toplantıda, Çavuşoğlu'nun ılımlı mesajlarına rağmen olumlu havayı baltalayan Dendias, dakikalar süren açıklamasına dört yalan sığdırdı.

LİBYA İLE İMZALANAN ANLAŞMA

Yunan Bakan, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın hukuka uygun olmadığı ve üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddiasında bulundu. Ancak Dendias'ın söylediklerinin aksine Türkiye ile Libya arasındaki deniz anlaşmasında üçüncü ülkelerin hakları gözetildi. Girit'in kara sularına saygı gösterildi. Ayrıca uluslararası hukuka uygun olan anlaşma BM tarafından da tescillendi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ YALANI

Dendias ikinci olarak, Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem de Ege'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davrandığını öne sürdü. Ancak, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin aksine Yunanistan tansiyon yükseltiyor. Ege adalarını silahlandırarak ve kimliği belirsiz adalara asker konuşlandırarak Lozan Antlaşması ve 1947'de imzalanan Paris Anlaşması'nı ihlal ediyor.

HAVA SAHASI İHLALİ YALANI

Dendias'ın üçüncü yalanı 'Türkiye'nin Yunanistan'a ait hava sahasında 400'den fazla uçuş gerçekleştirerek toprak bütünlüğünü ihlal ettiği' sözleri oldu. Yunan tarafının bu iddiası da doğru değil. Zira Yunanistan'ın karasularının 6 mil olmasına rağmen, hava sahalarının 10 mil olduğunu öne sürmesinin dünyada başka örneği bulunmuyor. Bu bölgede uçuş gerçekleştiren Türk uçaklarını ise hava sahasını ihlal etmekle asılsız bir şekilde suçluyor. 10 deniz mili genişliğindeki hava sahası iddiası ne uluslararası alanda ne de Türkiye tarafından tanınmıyor.

"ADALAR TEHDİT ALTINDA" ALGISI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ege adalarının silahlandırılması konusunda da "Niçin bu askerler adalarda bulunmakta? Çünkü burada bir tehdit söz konusu" yalanıyla anlaşmalarla gayriaskeri statü niteliği taşıyan adaların silahlandırılmasına ve asker konuşlandırılmasına meşrutiyet kazandırmaya çalıştı. Oysa ortada bir tehdit söz konusu değil. Yunan Bakan ayrıca adaların silahlandırıldığını ve asker konuşlandırıldığını da Ankara'daki açıklamalarıyla itiraf etmiş oldu.

ATİNA'DAN 'PLANLI' PROVOKASYON

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki agresif tutumunun perde arkası Yunan basını aydınlattı. Yunan basını Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini yazdı... Ayrıca, kışkırtıldığında, uygun şekilde cevap vermesi için açık bir emir aldı. Diplomatik kaynaklar, kışkırtma emrinin Miçotakis tarafından verildiğini onayladı. Real News ve Ethnos gazetelerinde yayınlanan habere göre de Dendias, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerinden önce, Başbakan Miçotakis ile yakın irtibat halindeydi. Yaşanan olayı Yunan muhalefeti yanlış görse de çoğunluk Dendias'ı "kahraman" ilan etti.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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