Çözmek yetmiyor analiz de edin

İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, YKS öncesi neler yapılması gerektiği ve netleri artırmanın yollarını anlattı. Özgür Akoğlan şunları söyledi:

Adaylarda yapılan en büyük hatalardan biri aynı konuları tekrar tekrar çalışmak oluyor. Yeni konu çalışmanın bizi ilerleteceğini unutmayalım.

Ne kadar çok farklı kaynaktan, ne kadar çok çeşitte soru çözersek, o kadar farklı bakış açısıyla sorulara yaklaşmaya başlarız. Kaynak kitap, internet gibi ortamlardaki kolay, orta ve zor seviye soruları muhakkak görmelisiniz.

Özellikle son 2 ayda, haftada en az 1 kere deneme sınavı yapmayı ihmal etmeyin. Sınava 1 ay kala deneme çözme aralığınızı 3 güne indirin. Denemeler, test kitapları çözüyor fakat devamlı aynı yanlışlara düşüyor olabilirsiniz. Adayların yaptığı hatalardan bir diğeri de deneme sınavlarını ve testleri çözdükten sonra analiz etmeden bırakmalarıdır. Her deneme sınavından sonra yanlış yaptığınız soruları tek tek analiz ederek hangi konulardan ve nerelerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz. Böylelikle zaman içerisinde ne kadar yol kat ettiğinizi ve genel puanlandırmalarınızı öğrenmiş olursunuz.

Son yıllarda ÖSYM soru tarzlarında değişikliğe gitti ve daha çok analitik düşünmeyi gerektiren, odaklanmayı, yorum ve mantığı ölçen soru tarzları yoğunluk kazandı. Öğrencileri zorlayan ve soruyu çözerken pek çok kez çelişkiler yaşatabilen bu soru tiplerinde önemli olan kendi içsel yorumlamalarınız değil, soruda anlatılan üzerinden cevabını verebilmek. Hataya düşmemek için kişisel yorumlamadan kaçınmalı ve sorunun kendi anlatımıyla düşünmelisiniz.

MAHMUT ÖZAY