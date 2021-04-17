YÖK'ten pandemide uygulanan 'özel öğrenci' uygulaması hakkında açıklama
|17 Nisan 2021 07:22
|+Aa- Yazdır
Konuya ilişkin YÖK'ün açıklaması:
Bilindiği gibi öğrencilerimizin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki eğitimlerini isteğe bağlı olarak veya zorunlu sebeplerle "belli bir süre dahilinde" başka bir yükseköğretim kurumunda "özel öğrenci" sıfatıyla sürdürmeleri mümkündür.
Öğrencilerimize farklı yükseköğretim kültürü kazandıracağı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı için bu yol önemlidir. Bundan başka zaman zaman öğrencilerimizin sonradan ortaya çıkan sağlık sorunları veya maruz kaldığı fiiller (darp, şiddet vs) sebebiyle aynı yükseköğretim kurumunda eğitimlerine devam etmeleri mümkün olmayabilir. Bu öğrencilerimiz için de özel öğrencilik önemli bir fırsat kapısıdır. Ancak özel öğrencilik istisnai bir yoldur, "tüm lisans eğitimi süresince kullanılacak bir yol ve istismar kapısı" değildir. Aksi halde puan üstünlüğü esası ile yerleştirme yapıldığından, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesi ihlal edilecek, kamu vicdanı zedelenecektir.
Yükseköğretim çağındaki tüm adaylarımız için üniversitelere giriş ve yerleştirme işlemlerinde "sosyal adalet, fırsat eşitliği ile eşitlikçilik" vazgeçilmez ilkelerimizdir ve herhangi bir yolla bu ilkelerin dolanımına müsaade etmeyeceğiz. Maalesef, bir kısım öğrencilerimiz, üniversite sınavında yeterli puana alamadıklarından dolayı yerleşemedikleri üniversitelere, farklı şehirlerde bulunan ve puanı çok düşük üniversitelerin aynı programına yerleşip daha sonra "özel öğrenci" sıfatıyla gelip okuyabilmekte, yani başarıları yetmediği halde istedikleri illerdeki üniversitede okuma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu olumsuz örneklerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışını kapsar şekilde genişletilmesi de ne yazık ki mümkündür. Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunu kazanamayan öğrencinin yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna yerleştikten sonra eğitim ve öğretiminin "bütününü" "özel öğrenci" sıfatıyla ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunda devam ettirmesi, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Bu uygulamalardan anlaşılacağı üzere özel öğrencilik imkanı, bir istismar yoluna dönüşmeye başlamıştır.
Haklı ve insani sebeplere dayanan bu istisnai yolun, "amacına uygun kullanımını" temin etmek üzere özel öğrenciliğin süresi sınırlandırılmış; bununla birlikte sağlık, darp şiddet gibi öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eğitimini sürdürmesinin beklenemeyeceği hallerde sürenin uzatılabilmesi hükme bağlanmıştır.
Yeni YÖK olarak, sosyal adalet ve fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Bu ilke
doğrultusunda eyleme dönüşen güçlü bir irade ortaya koyuyor ve istismar kapılarını
tek tek kapatıyoruz. Bu yönde kararlarımıza devam edeceğiz. Gençlerimiz için
"tek imtiyaz kaynağının başarı ve nitelik olduğu eşitlikçi bir yükseköğretim
sistemi inşa etmek için" adımlar atıyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
14 Nisan 2021 12:53
|Devlet üniversitelerinde ilk: İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı
14 Nisan 2021 12:37
|YÖK'ten mecburi hizmet sürelerinin hesaplanmasına dair önemli karar!
14 Nisan 2021 10:55
|Yeterli sayıda profesör olmayınca hem rektörlük hem dekanlık yapıyorlar
14 Nisan 2021 09:05
|TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı
13 Nisan 2021 14:14
|Boğaziçi Üniversitesi, Libya'da üniversitelerin gelişimine destek sunacak
13 Nisan 2021 10:42
|Türk hekimin geliştirdiği üç cerrahi tedavi yöntemi literatüre girdi
12 Nisan 2021 18:14
|Öğrencilerin tasarladığı NEKES, TÜBİTAK yarışmasına katılacak
12 Nisan 2021 14:25
|Denklik ve yatay geçişlerde suistimalleri önleyen düzenleme yürürlüğe girdi
09 Nisan 2021 16:26
|AÖF online sınav takvimi yayımlandı
08 Nisan 2021 17:19