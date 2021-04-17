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Serdar Ortaç: Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum

Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu şarkıcı, söz yazarı ve besteci Serdar Ortaç oldu. Ortaç, programda çarpıcı açıklamalar yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.
 17 Nisan 2021 08:19
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Serdar Ortaç: Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum

Ortaç, "İddia edildiği gibi maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusuna "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz" yanıtını verdi.

Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ortaç, Erdoğan ile ilgili şunları söyledi:

'Ben Tayyip beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da'

"Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Ama devletin başında falan diye değil. Bana ne kıyağı olacak.

Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki."

'BENCE TAYYİP BABA ALIR'

Ortaç ayrıca, "Muhalefetle ve muhalefet liderleriyle ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu da seviyorum. İnsan olarak onunla da tanışıyorum. Ekibini de seviyorum o da yapmak istiyor bir şeyler. Sıraya soksam Meral Hanım birinci gelir. Mansur Yavaş 2'inci gelir. Kemal Bey 3, Ekrem Bey 4, Ali bey 5'inci gelir. Ahmet Davutoğlu 6'ıncı gelir. Selahattin Bey 7'inci gelir. Ama 1'inci Meral abla gelir.

İş adamlarından birini isterim. Çünkü işletmeyi yönetmeyi biliyorlar. Muharrem Abiyi de isterim. Alternatif diyorsun ya yarın bir gün Allah korusun hükümet değişirse, bir şey olursa...

Ekrem Bey şimdi genç, tecrübesi az. Devlet yönetecek. Birkaç sene tecrübe edinirse baba gibi yapar bu işi. Basit işler değil bunlar. Bence Tayyip baba alır ama Meral hanım da çok az farkla alır yani. 1 milyon kişiyle falan arada o kadar fark kalır ama Tayyip baba alır."

Kaynak: Haber Global
Memurlar.Net
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