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Peker çetesinde üç iş insanı, bir zabıta komiseri tutuklandı

Sedat Peker çetesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheli arasında bulunan ve rüşvet karşılığı ruhsat aldığı belirlenen üç iş insanı ve bir zabıta komiseri tutuklandı
 17 Nisan 2021 08:43
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Peker çetesinde üç iş insanı, bir zabıta komiseri tutuklandı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Sedat Peker çetesine dahil oldukları iddiasıyla Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 7 ilde baskınlarla gözaltına aldığı 54 şüpheli, 'adam kaçırma, 'yaralama', 'tehdit', 'haraç' ve 'rüşvet' gibi suçlardan adliyeye sevk edildi. Çete mensuplarından ele geçirilen silah ve suç aletleri adeta küçük bir cephaneliği andırdı.

Karadağ'a kaçtı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2.5 yıllık soruşturmada 9 Nisan günü 121 adrese baskın yapılarak Sedat Peker çetesine mensup olduğu iddiasıyla 52 şüpheli gözaltına almıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını duyunca Aralık 2019'da Karadağ'a kaçan Sedat Peker ile birlikte aranan 9 çete mensubundan 2'si de geçtiğimiz hafta yakalandı.

Gözaltına alınan iki isimden birinin, Peker'in "internet imajı" için çalışan Ferhan A. olduğu ve sosyal medyada Peker'i "Robin Hood" ve "Halk kahramanı" olarak göstermeye çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan 54 şüpheliden 3'ünün iş insanı 1'inin ise zabıta komiseri olduğu öğrenildi. Çete elebaşının yönlendirmesiyle rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı aldığı öğrenilen 3 iş insanı ve bir zabıta komiseri sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

'Kırmızı bülten'

Sedat Peker için ise yakalanıp yurda getirilmesi için "Kırmızı Bülten" hazırlığı yapıldığı ögrenildi. Polis 9 şüpheliyi daha arıyor. Yapılan 2 buçuk yıllık soruşturma ve takibatta değişik zamanlarda, "yaralama ,rüşvet, haraç, alıkoyma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi 24 ayrı suç olayını gerçekleştirdiği belirlenen çetenin gözaltındaki 50 üyesi de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.
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