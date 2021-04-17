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'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun

"Savunma sanayisinde projeler üreteceğiz" deyip Türkiye'nin en ünlü mühendislerini işe alan H.M.A., tehditle 10 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla cezaevine konuldu.
 17 Nisan 2021 08:58
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'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun

H.M.A., savunma sanayisi alanında yerli ve milli projeler üretecekleri iddiasıyla bir şirket kurdu. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezen, çakarlı araç kullanan H.M.A, Türkiye'nin en önemli mühendislerini şirketine transfer etti. Ancak H.M.A.'nın dolandırıcı olduğu, şirketleri tehdit ederek yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Kamuda kısa süre çalışan H.M.A., Ankara'da elçilik olarak kullanılan Sipahi Köşkü'nü kiralayıp şirket binası yaptı. Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda Türkiye'nin en önemli mühendislerini de işe aldı. Telsiz kodu kullanan, koruma ordusuyla gezip, eskort eşliğinde trafiğe çıkan H.M.A.'nın, 10 milyon liralık vurgun yaptığı bildirildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayisi Genel Müdürlüğü' adlı bir şirket kuran H.M.A.'nın şirketine Savunma Sanayisi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verdiği, şirketin logosu ile tabelalarını kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn ettiği belirlendi. Savunma sanayii ile iş yapan bir çok şirket sahibini tehdit edip, "Devlet ile bağlantılı çalışıyoruz" diyerek şirketlerine el koyduğu iddia edilen H.M.A.'nın, birçok şirketin hisselerini de üzerlerine aldıkları öğrenildi. H.M.A.'nın savunma sanayisi alanında ihale kazanan birçok şirketten de komisyon aldığı belirlendi.

ÇAKARLI ARABA

Savunma sanayisi alanında 'yerli ve milli' projeler üreteceklerini belirterek bu alanda şirketleri ve kişileri dolandıran H.M.A.'nın silahlı koruma ordusuyla gezdiği belirlendi. H.M.A'nın hem kendisinin hem de korumalarının kullandığı araçlarda 'çakar lamba' kullandığı ortaya çıktı. Kendi aralarında kullandıkları telsizlerde Terörle Mücale Müdürlerinin (TEM) kullandığı '3810' kodunu kullanan H.M.A.'nın gideceği yerlere önceden korumalarını göndererek güvenlik önlemi aldırdığı belirtildi.

ELDEN ÖDEME

H.M.A., savunma sanayisine projeler geliştireceklerini anlatarak bu alanda Türkiye'nin en önemli mühendislerini de işe aldı. Uçak sanayisi teknolojisinde başarılarıyla bilinen mühendisleri yüksek maaş ile işe alan H.M.A., mühendislere maaşlarını banka yerine elden zarf içinde verdiği bildirildi. Mühendislerin "Neden bankalar üzerinden ödeme alamıyoruz?" yönündeki sorularına ise H.M.A'nın "Gizli ve önemli projeler yürütüyoruz, deşifre olmamanız için elden ödeme yapıyoruz" dediği öğrenildi.

SAUNA VE HAVUZ

H.M.A., Uzun namlulu silahlarla korunan yüksek güvenlikli şirket binasına dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer'ler kurdu. İçinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu köşk, uzun namlulu silahlarla 'kale' gibi korunuyordu. H.M.A'nın birçok üst düzey bürokratı da köşkte törenle karşıladığı ve ağırladığı da belirlendi. Köşkün iç girişine "Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır" yazdıran H.M.A'nın, makam katına çıkanların ise cep telefonlarının alındığı kaydedildi.

'YAKALAMASAYDINIZ PROJELERİ YAPACAKTIK'

Kısa bir dönem kamuda çalışan H.M.A. ile kurduğu şirketin müdürlüğünü yapan S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.M.A. ifadesinde, "Devletin üst kademesiyle çalışıyoruz, milli projeler yürütüyoruz. Kimseyi dolandırmadım, çok önemli projelerimiz vardı. Yakalamasaydınız projeleri başlatıyorduk" dedi. Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 5 şirket ile işe aldığı 2 mühendis H.M.A.'dan şikayetçi oldu.
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