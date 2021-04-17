Prof. Özlenen Özkan: Aşı karşıtları kıyametçi gibi!
|17 Nisan 2021 09:48
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre: Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşılama sürecine ilişkin kritik değerlendirmeler yaptı.
ÖLÜMÜ GÖRSELER AŞI OLURLAR!
Aşı çalışmaları devam ettiği dönemde gönüllü olduğunu ve Çin aşısı yaptırdığını hatırlatan Özkan, "Ben o zaman, 'Ya aşı olacağız ya da KOVİD' demiştim. Bu sözümü de tekrarlıyorum. Ama görüyorum ki toplumda aşı konusunda ciddi bir bilgi kirliliği var. Aşı yaptırmaktan kaçınanların yakın çevresinde kesinlikle KOVİD nedeniyle ölüm yaşanmamıştır. Yaşansa önce onlar aşı olurdu" dedi.
4 gece yatış 18 bin peşinle COVID tedavisi Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı4
gece yatış 18 bin peşinle COVID tedavisi! Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
GRİP AZALDI NEDENİ MASKE
"İnsanlık aşıyı 100 yıldır kullanıyor" diyen Rektör Özkan, şöyle devam etti: "Maske kullanımı için de aynı şeyi yaptılar. Aşı ve maske karşıtlığının bilimsel hiçbir yanı yok. Maske taktığımızdan beri çevrenizde grip olan kişi görüyor musunuz? Çok az. Neden? Çünkü maske takıyoruz. Bu durum KOVİD için de geçerli. Aşı yaptıranlar hastalığı kapıyor ama çok kolay atlatıyor. Aşının önemini kavramak için bundan daha büyük delil var mı."
Başhekimden aşı açıklaması Randevu alıp gelmiyorlarBaşhekimden aşı açıklaması!
Randevu alıp gelmiyorlar
ARALARINDA FARK YOK
"Aşıya yönelik bu yaklaşımla 'Maya takvimine göre 2012 yılında kıyamet kopacak. Marduk dünyaya çarpacak' deyip kasabalara sığınılması arasında hiçbir fark yok. Sosyal medya bu etkiyi yaratıyor. İnsanlar da çipi falan konuşuyor. Yeni doğan bebeklerine aşı yaptıranlar KOVİD aşısını sorguluyor. Bunlar çok anlamsız şeyler. Bu salgını bitirmek istiyorsak sadece Türkiye değil, dünyanın yüzde 60'ı aşı olmalı. Bu orana ulaşmak için de her yolu denemek zorundayız."
Bakan Koca Hürriyetin sorularını yanıtladı: Aşı ikna timleri geliyorBakan Koca
Hürriyet'in sorularını yanıtladı: Aşı ikna timleri geliyor
DOĞRU ANLATMALIYIZ
"Bakan Bey'in açıkladığı aşı ikna timleri de bu yollardan biri. Alanında yetkin isimler virüsün yenilmesi için aşının ne kadar önemli olduğunu doğru bir dille anlatmalı. Ünlü isimler bu sürece daha çok destek vermeli. Çünkü toplumda belli bir yeri olan insanların söylemleri bu tür konularda gerçekten çok etkili oluyor. Bilinçli her birey çevresine aşının bu savaştaki tek silahımız olduğunu anlatmalı. Bunu yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüsten hayatını kaybetti
17 Nisan 2021 11:04
|Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
17 Nisan 2021 10:34
|Adana'daki tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
17 Nisan 2021 10:27
|Mahalleli taciz şüphelisini darp etti
17 Nisan 2021 10:00
|Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
17 Nisan 2021 09:55
|Doz ziyanına 6'lı önlem
17 Nisan 2021 09:20
|Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
17 Nisan 2021 08:00
|'Pozitif' çıkanları yurtta karantinaya alarak aile içi bulaşı önleyebiliriz
17 Nisan 2021 07:20
|Başkasının canına mal olmayın
17 Nisan 2021 07:08
|Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
17 Nisan 2021 06:30