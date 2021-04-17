Mahalleli taciz şüphelisini darp etti
İstanbul Esenyurt'ta kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi yakalayan mahalleli darp etti. Şüphelinin kadını bir ay boyunca takip ettiği öne sürülürken kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı
|17 Nisan 2021 10:00
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan şüpheliyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi. Şüphelinin tekrar sokağa gelmesi üzerine mahalle sakinleri onu yakaladı.
Tacizci olduğu iddia edilen kişiyi, mahalle sakinleri darp etti. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.
İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.
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