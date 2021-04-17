Adana'daki tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan'da yük treninin itmek için yaklaştığı arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
|17 Nisan 2021 10:27
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Kayıtlarda Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen trenin, boş vagonlara arkadan çarptığı görülüyor.
Görüntülerin devamında arızalı trenin boş vagonlarının çarpmanın etkisiyle raydan çıkması yer alıyor.
Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında 14 Nisan'da konteyner taşıyan trenin lokomotifi arızalanmış, arızalı treni itmesi için başka bir yük treni bölgeye yönlendirilmişti. İtmek için yaklaştığı sırada duramayan yük treni, boş vagonlara arkadan çarpmıştı. Kazada makinistler Bilal D. ile Uğur E. hafif yaralanmış, lokomotif ve 7 vagon hasar görmüştü.
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