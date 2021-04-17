Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadesini kullandı.
|17 Nisan 2021 10:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Turgut Özal'ın, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır.
Her zaman hayırla yad edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."
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