THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüsten hayatını kaybetti
|17 Nisan 2021 11:04
|+Aa- Yazdır
2014 yılından bu yana THY Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulunan 61 yaşındaki Ahmet Karaman, sabaha karşı corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrim, aile dostum, çalışma arkadaşım büyüğüm THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Karaman'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Karaman'ın cenazesi bugün Gebze Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
AHMET KARAMAN KİMDİR?
1960 yılında Trabzon'da doğan Karaman, kariyerine Türk Hava Yolları'nda uçak mühendisi olarak başladıktan sonra birçok özel havayolu şirketinde yöneticilik yaptı. 2013-2014 tarihleri arasında Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Karaman 2013 yılında faaliyete geçen MRO tesislerinin geçiş sürecini yönetti. Türk Hava Yolları HABOM A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin birleşmesi sürecinde önemli bir rol oynayan Karaman.2014'ten bu yana Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğü ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
17 Nisan 2021 10:34
|Adana'daki tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
17 Nisan 2021 10:27
|Mahalleli taciz şüphelisini darp etti
17 Nisan 2021 10:00
|Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti
17 Nisan 2021 09:55
|Prof. Özlenen Özkan: Aşı karşıtları kıyametçi gibi!
17 Nisan 2021 09:48
|Doz ziyanına 6'lı önlem
17 Nisan 2021 09:20
|Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
17 Nisan 2021 08:00
|'Pozitif' çıkanları yurtta karantinaya alarak aile içi bulaşı önleyebiliriz
17 Nisan 2021 07:20
|Başkasının canına mal olmayın
17 Nisan 2021 07:08
|Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
17 Nisan 2021 06:30