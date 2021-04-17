Meslek liseleri kendi deney setlerini üretmeye başladı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni çalışma kapsamında, mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan atölye deney setleri, meslek liselerinde üretilmeye başlandı.

Bakanlığın, üretim kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımlarla güçlenen mesleki eğitim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele günlerinde 81 ilde ve tüm ilçelerde halkın acil ihtiyaç duyduğu maskeden dezenfektana, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok sayıda ürün üretti.

Ayrıca solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda cihazı başarılı şekilde üreten meslek liseleri, talep üzerine ilk kez yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. Bu kapsamda 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesi 6 farklı ülkeye ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

MEB, mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım, marka üretim ve tescilinde önemli bir adım atarak 43 Ar-Ge merkezi kurdu. 2020'de mesleki eğitimde 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı. 2021'de ise mesleki eğitimde 250 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili hedefleniyor.

MEB, mesleki eğitimde üretim ve inovasyon kapasitesini bu adımlarla güçlendirmeye devam ederken şimdi yeni bir adım daha attı.

Artık mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan deney setlerinden bazıları da meslek liselerinde üretilecek. Bu kapsamda, MEB tarafından belirlenen altyapısı güçlü meslek liselerinde deney setleri üretilmeye başlandı. Başlangıçta elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, makine, bilişim, yenilenebilir enerji, moda tasarım ile metal teknolojileri ve uçak bakım olmak üzere 8 alanda ilk deney setleri üretildi.

Elektrik-elektronik teknolojisi alanında elektronik eğitim seti, otomatik kumanda eğitim seti, PLC eğitim seti, uzaktan enerji izleme ve kontrol deney seti, elektrik tesisatı eğitim seti, kompanzasyon eğitim seti, robotik kodlama öğretmen eğitim seti, 3-D yazıcı, endüstriyel otomasyon eğitim seti, pnömatik-elektropnömatik eğitim seti, endüstriyel kontrol ve arıza analizi eğitim seti üretildi.

Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında CNC plazma kesici, arduino eğitim seti, dijital elektronik eğitim seti, fabrika otomasyon eğitim seti, PLC eğitim seti ve kumanda eğitim seti üretimi yapıldı.

Makine teknolojisi alanında CNC eğitim seti, mini masaüstü 3 eksen CNC, dişli çark eğitim seti ve CNC lazer kesim (metal) üretildi.

Bilişim teknolojileri alanında robotik kodlama deney seti, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yenilenebilir enerji deney setleri, moda tasarım teknolojileri alanında dikiş makinesi eğitim seti, metal teknolojisi alanında CNC plazma kesim makinesi, CNC router, uçak bakım alanında ise uçak yakıt sistemi eğitim seti üretimi gerçekleştirildi.

Deney setleri üretimleri Afyon'da 1, Ankara'da 3, Balıkesir'de 1, Bursa'da 5, Denizli'de 1, Hatay'da 3, İstanbul'da 8, İzmir'de 2, Kocaeli'de 1 ve Tekirdağ'da 2 meslek lisesi olmak üzere 10 ildeki 27 meslek lisesinde yapılıyor.

- "Üretim kapasitesini atölye alt yapımızı güçlendirmek üzere yönlendiriyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirmeye yönelik atılan adımların meyvelerini verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

2018'in sonundan itibaren meslek liselerinde döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerin kapasitesini ve çeşitliliğini artırma yönünde okullara yaptıkları desteklerin sonuç verdiğini belirten Özer, "Son 2 yılda bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir, 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı. Bu yüzde 100'lük artış 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce üretim yapılabilen çoğu kalemde üretim yapılamamasına rağmen sağlandı. Bu durum potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Meslek liselerinin ürettikleri ürünleri ilk kez yurt dışına ihraç ettiğini dile getiren Özer, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bu artan üretim kapasitesini, mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendiriyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen meslek liselerimizde, mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Deney setlerine ihtiyaç duyan meslek liselerimizin ihtiyaçlarını artık bu üretimle karşılayacağız. Önümüzdeki aylarda deney seti üretimi yaptığımız alan sayısını ve deney seti çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz. Süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca ilk üretimleri gerçekleştiren 10 ilimizin Milli Eğitim müdürlerini, üretim yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerini de bu başarılarından dolayı kutluyorum."