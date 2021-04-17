1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'

İçişleri Bakanı Soylu: '(İkamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla kısıtlamada dışarı çıkmaları) Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz.'
 17 Nisan 2021 11:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir" dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

"Benim tüm belediyelerden bir ricam var" diyen Soylu, "Allah rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da insanların bu salgından korunmalarını sağlamak. Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.

"İSTİSMAR ETMEYE KALKARSA İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN"

Bakan Süleyman Soylu, "Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" ifadesini kullandı. Soylu, "Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye siz turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı
17 Nisan 2021 12:11		 Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
17 Nisan 2021 11:46
1,5 yıllık uyuşmazlık 4 saatte sonuçlandı
17 Nisan 2021 06:50		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16 Nisan 2021 21:43
Hafta sonu İstanbul'da 18 bin 805 polis, 2 bin 357 jandarma denetim yapacak
16 Nisan 2021 20:47		 Mahalleye dönüşen köyler eski haklarına kavuşabilecek
16 Nisan 2021 19:50
'Kısmi kapanma' döneminin ilk hafta sonu kısıtlaması başladı
16 Nisan 2021 19:03		 'Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'
16 Nisan 2021 13:39
HSK'dan idari izinlere dair karar
16 Nisan 2021 13:28		 Çöpten yiyecek toplayan dilencilerin rezidansta kaldığı tespit edildi
16 Nisan 2021 13:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - 'Uzaktan eğitim sürecini başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim'12:50 - Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı12:29 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:27 - 'Hasbelkader' adlı şarkının bestesine 'çalıntı' davası12:26 - Uluslararası 'himmet' zinciri kırılan FETÖ'nün ABD'deki merkezi yönetimi de sarsıldı12:20 - Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
12:11 - Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı11:46 - Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı11:39 - TESK, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi11:37 - 'Otomotiv üssü' Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi11:34 - Tüketicilerin yüzde 55,8'i yüksek bilinç düzeyinde11:33 - THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman koronavirüsten hayatını kaybetti
11:31 - İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu11:24 - 'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'11:22 - Meslek liseleri kendi deney setlerini üretmeye başladı11:02 - Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak10:49 - Cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
10:48 - Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı
'Savunma sanayi projesi' adı altında 10 milyon liralık vurgun
Başkasının slaytlarını derste kullanmak tazminat gerektirir mi?
'Pasaportuyla kısıtlamayı istismar edenin ikametini iptal ederim'
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
Kanal İstanbul'a Montrö formülü
Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
Emekli amirallerin whatsapp konuşmaları: Bildiri sıkıntı yaratır
YÖK'ten pandemide uygulanan 'özel öğrenci' uygulaması hakkında açıklama
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İdeolojik saplantılı insan 2
sıkılmak 2
Toplumsal hafıza 1
el sıkışmak 3
gani gani 1
ramazanın onda birinin bitmesi 2
En soğuk espriler 1
bayramda 9 günlük tam kapanma 2
tekdüze 1
şemail 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam