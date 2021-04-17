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'Otomotiv üssü' Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 360 bin 766 aracın yüzde 32,5'i Bursa'daki otomotiv fabrikalarında banttan indirildi- Bursa'da üretilen araçların yüzde 68'i yurt dışına gönderildi
 17 Nisan 2021 11:37
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'Otomotiv üssü' Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi

- Türkiye'nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde 117 bin 430 adet araç banttan indirilirken günlük imalat sayısı 1300'ün üzerinde gerçekleşti.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi traktör dahil 360 bin 766 olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin genel otomotiv üretimine yılın 3 aylık periyodunda en fazla katkıyı 103 bin 373 araç üretimiyle Ford Otosan verirken ikinci sırayı 69 bin 798 üretim ile Toyota aldı.

Kocaeli'de kurulu Hyundai Assan'ın ilk çeyrekteki üretimi ise 40 bin 600 seviyesinde gerçekleşti.

"Otomotiv üssü" Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault 58 bin 999, TOFAŞ 58 bin 180 ve Karsan 251 araç imal ederken kentin Türkiye üretimine katkısı yüzde 32,5 oldu.

Bursa'da günlük banttan indirilen araç ortalaması ise 1304,7 olarak kayıtlara geçti.

- Bursa'da üretilen araçların yüzde 68'i ihraç edildi

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam üretimin 73,4'üne karşılık gelen 264 bin 735 araç yurt dışına gönderildi.

En fazla araç ihracatını 85 bin 12 ile Ford Otosan gerçekleştirirken, Toyota 54 bin 393, Hyundai Assan ise 36 bin 448 aracı ülkelere sattı.

Otomotiv ihracatında, üretimde olduğu gibi Bursa önemli rol üstlendi. Bursa'da üretilen 117 bin 430 aracın yüzde 68,3'lük kısmını oluşturan 80 bin 276'sı dünya yollarında yerini aldı.

Bu süreçte Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault 47 bin 113, TOFAŞ 33 bin 108 ve Karsan 55 aracı ihraç ederken kentin günlük dış satım ortalaması 892 oldu.
Anadolu Ajansı
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