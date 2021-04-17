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2020 \ Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması

Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?

17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanuna göre, güvenlik soruşturmasına kişinin eşi veya birinci derece kan ve sıhri hısımları dahil edilmeyecektir.
 17 Nisan 2021 12:20
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Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?

Bilindiği üzere Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanununa göre kamuya girişlerde arşiv araştırması yapılacaktır.Ancak 14 grup personel hakkında ise kamuya ilk defa girişlerde güvenlik soruşturması yapılacaktır. 14 grup personeli görmek için tıklayınız.

Kanun 2020 yılının Temmuz ayında, TBMM'ye sunulan ilk halinde, Güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilir. " hükmü yer almaktaydı.

Ancak bu hüküm TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında çıkarılmıştır. Dolaysıyla hakim savcı olsun, polis olsun, öğretmen olsun, hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup personel hakkında sadece kendisi için güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Kanun Resmi Gazetede yayımlanan son hali için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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