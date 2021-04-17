Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.
|17 Nisan 2021 11:46
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