Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri
|18 Nisan 2021 00:04
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7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanun, 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Kanun genel olarak kamuya girişlerde arşiv araştırması yapılmasını, 14 grup unvana atanmada ise güvenlik soruşturması yapılmasını öngörmektedir.
Özellikle arşiv araştırması kısmında, takipsizlikle veya beraatle sonuçlanmış konuların, talepte bulunan kamu kurumlarına bildirilecek olması oldukça sorun teşkil edecektir.
Meclis komisyonlarında, en çok eleştiri konusu yapılan, kişinin eşi ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının da soruşturmaya dahil edileceği yönündeki düzenleme, TBMM Genel Kurulunda, madde metninden çıkarılmıştır.
Ancak, aşağıda yer alan muhalefet şerhlerindeki riskler hale geçerlidir.
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