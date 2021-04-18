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Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri

Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkında kanunun TBMM komisyonlarındaki görüşmeleri sırasında, milletvekillerinin yazdığı muhalefet şerhlerini yayımlıyoruz.
 18 Nisan 2021 00:04
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Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanun, 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanun genel olarak kamuya girişlerde arşiv araştırması yapılmasını, 14 grup unvana atanmada ise güvenlik soruşturması yapılmasını öngörmektedir.

Özellikle arşiv araştırması kısmında, takipsizlikle veya beraatle sonuçlanmış konuların, talepte bulunan kamu kurumlarına bildirilecek olması oldukça sorun teşkil edecektir.

Meclis komisyonlarında, en çok eleştiri konusu yapılan, kişinin eşi ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının da soruşturmaya dahil edileceği yönündeki düzenleme, TBMM Genel Kurulunda, madde metninden çıkarılmıştır.

Ancak, aşağıda yer alan muhalefet şerhlerindeki riskler hale geçerlidir.
Memurlar.Net - Özel

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