Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
|17 Nisan 2021 12:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 115, Uludağ'da 73, Ilgaz ve Erciyes'te 65, Hakkari'de 63, Kartepe'de 55, Sarıkamış'ta 51, Konaklı ve Ergan'da 34, Yedikuyular'da 29, Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 13, Yalnızçam'da 9, Mersivan, Çambaşı ve Ladik'te 6, Hesarek'te 5, Nemrut'ta 4, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.04.2021
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|KKY
|1
|7
|Palandöken
|PB
|0
|9
|Uludağ
|GSY
|1
|12
|Nemrut
|PB
|1
|12
|Konaklı
|PB
|0
|11
|Davraz
|SY
|7
|14
|Erciyes
|GSY
|2
|13
|Ilgaz
|SY
|1
|11
|Hakkari
|PB
|2
|15
(KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)
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