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Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken NASA astronotu Dünya'ya döndü

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ve bu nedenle son zamanlarda Türkiye'de adı sıkça duyulan NASA Astronotu Kate Rubins Dünya'ya döndü.
 17 Nisan 2021 13:03
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Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken NASA astronotu Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı birinci seçilmişti.

Bugün itibariyle sorunsuz bir iniş gerçekleştiren Kate Rubins ve diğer iki meslektaşı, Kazakistan'ın Dzhezkazgan kasabasının güneydoğusuna sabah saatlerinde paraşütlerle güvenli bir şekilde indi.

Rubins, 21 Nisan Çarşamba günü saat 15.15'te 185 günlük göreviyle ilgili basın toplantısında konuşacak. NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden gelen haber konferansı, NASA Televizyonu, NASA uygulaması ve ajansın web sitesinde canlı yayınlanacak.

Fahri hemşeri ilan edildi

Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken Astronot Kate Rubins'i Van Valiliği tarafından 'fahri hemşehri' ilan edilmişti.

Van Gölünün eşsiz fotoğrafını çeken Kate Rubins, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere birçok yetkili tarafından Van'a davet edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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